Palacios convocato da Scaloni. L'Inter non ci ha creduto e ora può perderlo del tutto

Il difensore Tomas Palacios è rientrato nell'ultima lista dei convocati dell'Argentina prima di quella definitiva per la Coppa del Mondo 2026. Da quando sul finire di gennaio ha lasciato l'Inter per trasferirsi all'Estudiantes il calciatore classe 2003 ha ritrovato quella continuità che gli mancava da troppo tempo, è presto diventato il nuovo idolo dei tifosi di La Plata. In Argentina sono pazzi di lui e la convocazione, tra le più sorprendenti di Scaloni a questo giro, è stata accolta con favore da tutti i media locali. Questo ad esempio il pensiero di 'Radio Mitre': "Da quando è entrato a far parte dell'Estudiantes nel gennaio 2026, ha giocato praticamente ogni minuto del Torneo Apertura ed è stato determinante in vittorie importanti, come quella recente contro il Newell's Old Boys. La sua forma attuale non solo ha consolidato il suo posto all'Estudiantes, ma lo posiziona anche come una potenziale futura risorsa per la nazionale".

Palacios si trasferì dall'Independiente Rivadavia di Mendoza all'Inter nell'estate 2024 per circa sei milioni di euro. Un anno dopo Bisseck, il club nerazzurro ha provato a portare ad Appiano un altro giovane centrale sperando in un suo più o meno rapido inserimento. La storia però ha raccontato tutt'altro: solo tre presenze per un totale di circa mezz'ora nella prima parte della stagione 2024/25, poi il prestito al Monza con cui è retrocesso dopo otto partite disputate.

Il difensore classe 2003 la scorsa estate è ripartito dall'Inter, ma nella prima parte di stagione non è mai sceso in campo. Ecco perché a gennaio è arrivata la decisione di prestarlo all'Estudiantes, club che l'ha subito lanciato come titolare al centro della sua difesa. Due mesi a pieni giri che gli sono valsi la convocazione in nazionale, otto partite che hanno svoltato la sua carriera. Difficile con questo rendimento pensare che il club di La Plata a fine 2026 non lo riscatti, anche perché la cifra per l'acquisto del suo cartellino è tutt'altro che irragionevole: 6-7 milioni di euro.