Yoann Gourcuff, il nuovo Kaka che non ha saputo imporsi al Milan

Yoann Gourcouff è stato uno dei grandi rimpianti del Milan degli ultimi anni. Non per una cessione che si è poi rivelata essere sbagliata, ma per le aspettative che si avevano nei confronti di questo calciatore nel momento del suo arrivo in Italia, visto che veniva definito come il nuovo Kaka, salvo poi abbandonare il Bel Paese senza aver lasciato il segno. Nato calcisticamente nel Lorient, nel 2003 fu ingaggiato dal Rennes che lo fede esordire nel calcio professionistico e con il quale ha disputato 80 partite mettendo a segno 6 reti. Poi il passaggio al Milan nel 2006, ma in rossonero, come già detto, non si è mai imposto, nonostante la vittoria della Champions League nel 2007 con 9 presenze e una rete nella competizione. 54 gare totali e tre gol con il club italiano, prima dell'addio e il trasferimento al Bordeaux, con la rinascita e la cessione al Lione, due stagioni più tardi. Quindi il ritorno al Rennes, là dove tutto era cominciato seppur con meno fortuna del passato, prima di chiudere la carriera professionistica al Digione nel 2018/2019. Il suo palmares è composto da: tre Supercoppe di Francia, una Coppa di Lega francese, una Ligue 1, una Coppa di Francia, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club. Con la maglia della Nazionale francese ha invece totalizzato 31 presenze e segnato 3 gol. Oggi Gourcuff compie 35 anni.