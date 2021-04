PODCAST - Dusan Vlahovic è l'Haaland della Serie A: tutto sul futuro del serbo

Dusan Vlahovic, classe 2000, è la risposta della Serie A a Erlihg Haaland. Fatti i dovuti paragoni ma il potenziale è da grande squadre e al centravanti della Fiorentina è dedicato il PODCAST di oggi di Tuttomercatoweb.com. Che riparte anche dalle parole di Giuseppe Iachini dopo i due gol all'Atalanta. Fanno 15 in totale, adesso, in Serie A. Non è tutto: c'è spazio anche per un dibattito andato in scena a TMW Radio tra Angelo Di Livio, ex stella del calcio italiano e l'editorialista Enzo Bucchioni sul futuro e sulle scelte di Vlahovic.

Clicca sul link o sul podcast in calce per ascoltarlo.