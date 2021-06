PODCAST - Buongiorno Italia. Azzurri da record: così Mancini può prendere e superare Pozzo

Un'Italia da record. I numeri della gestione di Roberto Mancini, pur ancora con una grande competizione come Europeo e Mondiale da affrontare in toto, sono da sogno. Come lui nessuno mai? Ancora no. Però contro il Galles può raggiungere lo score di Vittorio Pozzo, ct del doppio Mondiale vinto, e poi magari superarlo con gli ottavi. E poi le vittorie di fila, le gare senza prender rete.

Tutti numeri da sogno. E da record. Ascolta il Podcast di Tuttomercatoweb.com: Buongiorno, Italia, nel giorno della sfida al Galles.