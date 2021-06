PODCAST - Buongiorno Italia. Inizia un nuovo torneo: le ultime verso l'Austria

Ci siamo. Giornata di vigilia per Italia-Austria a Wembley, inizia domani un nuovo torneo. Dentro o fuori per gli azzurri, quali sono le ultime di formazione per Roberto Mancini? Gli ultimi dubbi, i giocatori in forse, chi potrebbe rifiatare o recuperare. I ballottaggi e le certezze, verso una sfida decisiva. La prima, si augura l'Italia, verso il sogno Europeo.

Buongiorno, Italia! Domani si fa sul serio.