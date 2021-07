PODCAST - Buongiorno Italia. It's Coming Home, It's Coming Rome

vedi letture

It's Coming Home. Gli inglesi, padri del calcio come lo conosciamo oggi, sin dagli anni '90 cantano 'It's Coming Home', cercando di benedire un successo che manca a livello di Nazionale dal discusso Mondiale casalingo del 1966. "Perché dite che 'sta tornando a casa'? Non avete mai vinto un Europeo!". Kasper Schmeichel ha punto, prima della gara di ieri sera, i Tre Leoni. Così, l'11 luglio, sempre nel tempio del calcio (ma quello nuovo) londinese, ci sarà la finale di Euro 2020: Inghilterra contro Italia. Il calcio 'tornerà a casa' o... A Roma?

Clicca sul link o sull'audio in calce, o vai su 'versione da browser' per ascoltare il Podcast di Tuttomercatoweb.com, Buongiorno Italia.