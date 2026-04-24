Genoa-Como, le probabili formazioni: De Rossi ne recupera 3, Douvikas cerca riscatto
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Como (Domenica 26 aprile, ore 15.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):
Come arriva il Genoa
Tre rientri per Daniele De Rossi che ritrova dopo la squalifica Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. Il centrocampista ucraino e quello danese formeranno nuovamente la linea di mediana mentre l’islandese andrà a posizionarsi sulla corsia di destra con Sabelli su quella opposta. In difesa davanti a Bijlow non dovrebbero esserci novità con Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco sicuro di una maglia da titolare Baldanzi al fianco di uno fra Vitinha ed Ekhator a sostegno dell’unica punta che sarà Colombo. (da Genova, Andrea Piras)
Come arriva il Como
Un periodo di crisi cominciato dall’Udinese e culminato con l’uscita dalla Coppa Italia. Il Como non vince da 4 gare di fila e a Marassi, contro il Genoa, non potrà sbagliare ancora se intende centrare la zona Europa. Fabregas riporterà il 4-2-3-1, Ramon-Kempf davanti a Butez con Moreno (ballottaggio con Valle) a sinistra e Smolcic (Van der Brempt resta in ballottaggio) a chiudere la difesa. Perrone-Da Cunha in mediana, torna Diao dal 1’ con Nico Paz e Baturina intoccabili. Douvikas cerca riscatto dal 1’, mentre Morata dovrebbe partire dalla panchina. (da Como, Yvonne Alessandro)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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