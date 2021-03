Le probabili formazioni di Lituania-Italia: dubbio Belotti-Immobile, turnover per Mancini?

vedi letture

Tutte le gare saranno fondamentali. Lo ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania: l’Italia - come confermato dal ct azzurro - deve assolutamente portare a casa la terza vittoria consecutiva nel gruppo C valevole per le qualificazioni al mondiale del 2022. Fino a questo momento la nazionale ha conquistato 6 punti, gli stessi della Svizzera: con la compagine elvetica ci si giocherà il pass per il Qatar, ma intanto è necessario vincere tutte le altre sfide. Dopo lo scivolone del 2018 gli azzurri non devono assolutamente lasciare nulla al caso, soprattutto contro avversari fisici e che cercano di non farti giocare. Ultimo esame prima del campionato europeo? Sì, ma Mancini vuole la stessa mentalità per ogni partita. Guai a sottovalutare qualsiasi avversario.

COME ARRIVA LA LITUANIA - I padroni di casa hanno giocato soltanto una partita visto che il riposo nella prima giornata del gruppo C. Contro la Svizzera è arrivata una sconfitta per 1-0, ma non sarà semplice affrontare una squadra chiusa a doppia mandata: il ct Urbonas potrebbe confermare il 4-5-1 sceso in campo nella sfida contro gli elvetici, con Cernych unica punta. In mediana spazio a Dapkus, Simkus e Slivka con Novikovas e Lasickas sulle corsie esterne. Svedkauskas tra i pali con la difesa composta da Mikoliunas, Gaspultis, Beneta e Vaitkunas.

COME ARRIVA L’ITALIA - Terzo impegno nel giro di pochi giorni per la nazionale di Mancini che dovrà fare a meno di Verratti e Florenzi, tornati a Parigi. Assente anche Grifo, il ct azzurro dovrà fare i conti con le fatiche dei primi due match e valutare il recupero di diversi elementi in vista di una gara da non sottovalutare. Il dubbio principale resta in attacco, con Immobile al momento favorito su Belotti. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi falso nueve: Bernardeschi potrebbe piazzarsi al centro dell’attacco con Chiesa e Insigne sugli esterni. Niente ipotesi Pellegrini nei tre d’attacco, almeno non dal primo minuto: il centrocampista giallorosso partirà in mediana insieme a Locatelli e Pessina. In difesa ci potrebbe essere l’esordio di Toloi, ma non dall’inizio: Di Lorenzo ed Emerson sugli esterni, con Acerbi e Bastoni al centro della difesa. Bonucci e Spinazzola potrebbero tirare il fiato. Tra i pali confermato Donnarumma.