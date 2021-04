Le probabili formazioni di Porto-Chelsea: out Sergio Oliveira, Tuchel con due centravanti

Probabilmente in pochi, dopo il sorteggio degli ottavi di finale, immaginavano uno scontro ai quarti di Champions League tra Porto e Chelsea che andrà in scena domani al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Soprattutto i portoghesi di Sergio Conceiçao che, anche meritatamente, hanno eliminato la Juventus di Cristiano Ronaldo mentre gli inglesi hanno dato tre reti tra andata e ritorno all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un quarto di finale quindi quasi a sorpresa, in palio un posto nell'olimpo ovvero tra le migliori quattro di Europa. Il Porto è reduce dalla vittoria di misura e arrivata praticamente a tempo scaduto contro il Santa Clara, in patria i lusitani si ritrovano al secondo posto con nove lunghezze di distanza dallo Sporting sempre più capolista. La Champions un'ottima vetrina sia per un tecnico promettente che per i tanti calciatori interessanti. Di contro un Chelsea in netta ripresa con al timone Tuchel, subentrato a campionato in corso a Frank Lampard che non è riuscito ad esaltare il potenziale immenso dei londinesi. La trasferta di Champions per una rivincita dei Blues dopo il brutto KO per 2-5 nell'ultima giornata di campionato contro il WBA.

COME ARRIVA IL PORTO - Poteva andare meglio per Sergio Conceiçao in questo match delicato, un'assenza di quelle importanti per il tecnico portoghese che dovrà fare a meno per squalifica dell'uomo che ha eliminato la Juventus: Sergio Oliveira. Insieme a lui sarà assente anche Taremi quindi si fa strada la coppia d'attacco che sarà formata da Marega ed il giovane Diaz. Confermato Jesus Corona lungo la corsia destra, sul versante opposto Grujic mentre in mezzo al campo senza Sergio Oliveira spazio per Uribe e Otavio.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Nonostante la brutta sconfitta subita contro il WBA, Tuchel non cambia modulo ma avendo in dubbio Zyech è molto probabile che si affidi al doppio centravanti nel 3-4-1-2. Davanti quindi la coppia dovrebbe essere formata da Timo Werner e Olivier Giroud con alle spalle Mason Mount. Chi mancherà è ancora N'Golo Kanté, in mezzo quindi spazio per gli ex italiani Jorginho e Kovavic. Thiago Silva guiderà la retroguardia affiancato da Azpilicueta e Rudiger.