Le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta: torna Benzema, Gasp si affida a Muriel

Sarà come una finale. A dirlo non è stato Gian Piero Gasperini, ma Zinedine Zidane. L'1-0 dunque conta poco e nulla anche se ti chiami Real Madrid e stai affrontando una squadra che ha meno esperienza internazionale: d'altronde la Champions League non fa sconti a nessuno. I blancos accolgono l'Atalanta negli ottavi di ritorno della competizione continentale più ambita: un solo gol di vantaggio a dividere le due compagini in un match in cui può succedere praticamente di tutto.

Non ci sarà Casemiro a gestire le operazioni in mediana, ma anche il Gasp dovrà fare a meno di Freuler dopo il rosso rimediato all'andata. Tutto o niente in una notte, con due condizioni mentali diametralmente opposte: da una parte il peso di ben 13 trofei in bacheca e di un ambiente che non si accontenta mai, dall'altra l'orgoglio e la consapevolezza di poter continuare a scrivere la storia.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - La vittoria contro l'Elche ha ridato morale per il campionato, ma soprattutto ha evidenziato il ritorno di un giocatore chiave come Karim Benzema. Il francese vuole assolutamente trascinare i suoi ai quarti dopo un periodo da dimenticare soprattutto in Europa. Il grande assente della sfida di Valdebebas sarà Eden Hazard: Zidane è stato sollecitato più volte in conferenza stampa sulla questione, ma il tecnico non ha mai voluto rispondere. Al momento il belga non è a disposizione e difficilmente riuscirà a recuperare in breve tempo.

Rispetto alla sfida di andata ritornano Ramos e lo stesso Benzema, possibile un cambio di modulo con la difesa a 3 o con il 4-2-3-1 con Isco sulla trequarti. Nonostante l'emergenza la qualità non manca: davanti a Courtois spazio a Vazquez, Varane, Ramos e Mendy. In mediana Valverde sostituirà lo squalificato Casemiro mentre Kroos e Modric completeranno il reparto. In attacco torna il numero 9 che molto probabilmente verrà scortato da Asensio e Vinicius.

COME ARRIVA L'ATALANTA - La vittoria ottenuta con lo Spezia ha allontanato qualche polemica di troppo dopo la sconfitta con l'Inter, ma come ripetuto spesso dal tecnico di Grugliasco i nerazzurri non hanno nessuna pressione particolare, anzi. C'è la consapevolezza di poter far bene e di giocarsela senza nessun timore, come confermato dallo stesso allenatore orobico in conferenza stampa . La squadra non si è mai snaturata e non lo farà di certo in questa gara, questo il messaggio del Gasp alla vigilia della sfida con le merengues.

Non cambia nulla dal punto di vista del modulo, a parte Hateboer, Sutalo (infortunati) e Kovalenko (non in lista) sarà assente soltanto lo squalificato Freuler. De Roon e Pessina andranno in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne. In porta ci sarà Sportiello, con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo. In attacco ci sono tre maglie per quattro giocatori: Pasalic potrebbe partire dal primo minuto anche per poter dare maggiore copertura, con Muriel e Zapata in attacco. C'è ovviamente l'incognita Ilicic. Lo sloveno non sta attraversando un ottimo momento di forma e potrebbe partire dalla panchina, ma in gare come queste è davvero difficile tenere fuori un giocatore con le sue qualità. Indipendentemente dalla condizione atletica.