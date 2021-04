Le probabili formazioni di Torino-Napoli: dubbio Fabian. Osimhen in vantaggio su Mertens

vedi letture

Di seguito le ultime su Torino-Napoli, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Napoli - Lunedì 26 aprile, ore 18.30, stadio Grande Torino

▪ Arbitra Paolo Valeri, della sezione di Roma

▪ Classifica: Torino 31 punti, Napoli 63 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Sirigu è guarito dal Covid e potrebbe tornare dal primo minuto già contro il Napoli. Mister Nicola ha fatto rifiatare Belotti nel finale a Bologna per averlo più fresco in vista dell’appuntamento contro i partenopei, Sanabria è sempre in pole per affiancarlo. Il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer viaggia verso la conferma, anche Mandragora e Verdi potrebbero essere disposti agli straordinari: le 24 ore in più per recuperare potrebbero rivelarsi fondamentali per rivederli titolari con Rincon. Sulle fasce i soliti ballottaggi, con Singo e Ansaldi che restano in vantaggio.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo la roboante vittoria sulla Lazio il Napoli è di scena sul campo del Torino per alimentare le proprie speranze Champions. Assenza pesante per Rino Gattuso che dovrà fare a meno dello squalificato Manolas, che si andrà dunque ad aggiungere all’infortunato Ospina. Difficile pensare a grandi rivoluzioni nel 4-2-3-1 partenopeo, con Meret tra i pali e difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui (in ballottaggio con Hysaj). In mediana torna dopo la squalifica Demme a far coppia con Fabiàn, che però è in dubbio per un problema alla schiena. In caso di forfait pronto Bakayoko, mentre in attacco vanno verso la conferma Politano, Zielinski e Insigne, con Osimhan che ha scavalcato Mertens per una maglia dal primo minuto.