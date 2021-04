Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus: Dybala insidia Morata per un posto dal 1'

vedi letture

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Atalanta-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Juventus - Domenica, ore 15.00, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio

▪ Classifica: Atalanta 61 punti, Juventus 62 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - Il dubbio principale riguarda il modulo di gioco, si va verso la riconferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime sfide: con l’assenza di Romero per squalifica gli orobici potrebbero piazzarsi con Toloi e Gosens sugli esterni, mentre davanti a Gollini andranno Djimsiti e Palomino. In mezzo al campo i giochi sono fatti, con De Roon e Freuler a gestire le operazioni in cabina di regia. Da capire invece se Pessina sarà subito titolare dopo l’assenza a causa del Covid: col trequartista azzurro in campo Malinovskyi andrebbe sulla destra, con Muriel esterno mancino. In attacco confermato Zapata, autore di una doppietta contro la Fiorentina: la posizione del colombiano cambierà soltanto con una difesa a tre. In caso di 3-4-1-2 ci sarà soltanto un accorgimento: Pasalic e Pessina, con questo modulo, si giocheranno una maglia mentre Maehle andrà sulla fascia destra.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo può contare, per una delle poche volte in stagione, su quasi tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Bernardeschi ancora positivo al Covid-19. Contro l’Atalanta, nel consueto 4-4-2 bianconero, spazio a Szczesny tra i pali con Cuadrado e Danilo sugli esterni e De Ligt e Chiellini, favorito su Demiral, centrali. In mezzo al campo ancora Bentancur con Rabiot leggermente favorito su Arthur, McKennie, in ballottaggio con Kulusevski, a destra e Chiesa a sinistra. In attacco certo del posto Ronaldo con Dybala che insidia Morata per un posto da titolare.