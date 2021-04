Le probabili formazioni di Benevento-Sassuolo: dubbi sulla trequarti per Inzaghi

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni di Benevento-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Sassuolo - Lunedì, ore 20.45, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Valerio Marini della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Benevento 30 punti, Sassuolo 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il dubbio principale riguarda Iago Falque. Il fantasista dovrebbe essere impiegato in corso d'opera in un 4-3-1-2 che prevederà ancora una volta la presenza in contemporanea di Gaich e Lapadula in avanti, con Hetemaj, Schiattarella e Ionita a centrocampo e un super ballottaggio per il ruolo di trequartista: Caprari è in vantaggio su Sau, Viola ed Insigne. In difesa Barba a sinistra, con Glik e Tuia al centro, e Depaoli sull'out opposto.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi potrebbe apportare delle modifiche in vista della gara del Vigorito: Muldur, Ferrari e Locatelli, in gruppo, potrebbero infatti partire dall'inizio. Ancora out Berardi, Defrel, Romagna, Bourabia e Caputo. Spazio al 4-2-3-1 con Consigli in porta, Muldur e Kyriakopoulos in difesa, Marlon-Ferrari al centro. In mezzo al campo possibile il ritorno di capitan Magnanelli insieme a Locatelli. In avanti, squalificato Traore, possibile chance dal 1' per Haraslin con Djuricic e Boga a completare il tridente alle spalle dell'unica punta Raspadori.