Le probabili formazioni di Bologna-Torino: Sanabria e Belotti la coppia granata

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Bologna-Torino, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Torino - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Dacia Arena

▪ Arbitra Valerio Marini, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Bologna 37 punti, Torino 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tomiyasu si allena ancora a parte e Mihajlovic ha nuovamente poche alternative in difesa. Contro il Torino, quindi, il tecnico tornerà probabilmente a schierare il quartetto difensivo visto in campo con lo Spezia: De Silvestri a destra e Dijks a sinistra, con Danilo e Soumaoro centrali. A centrocampo la bella prestazione di Svanberg condita da due reti, nell'ultima sfida di campionato, dovrebbe far propendere Mihajlovic per sceglierlo nuovamente al fianco di Schouten. In avanti, invece, probabile la riconferma di Orsolini, autore di una prestazione convincente con i liguri, al fianco di Soriano. Da sciogliere le riserve sulla prima punta e l'esterno di sinistra: Sinisa potrebbe scegliere di far riposare Palacio avanzando Barrow; in questo caso Sansone ritornerebbe titolare a sinistra.

COME ARRIVA IL TORINO - Avanti con Milinkovic-Savic: il tecnico punterà sul serbo anche a Bologna, Sirigu non è ancora guarito dal Covid. In difesa partono in vantaggio Izzo, Nkoulou e Bremer, anche se data la vicinanza degli impegni sperano in una chance Lyanco e Buongiorno. Due ritorni a centrocampo: Singo sulla destra e Rincon in mezzo, sulla fascia mancina Murru sfida Ansaldi. Conferme, infine, per Mandragora e Verdi, mentre Zaza cerca una maglia da titolare ma parte dietro a Sanabria e Belotti.