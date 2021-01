Le probabili formazioni di Bologna-Udinese: Forestieri in vantaggio su Deulofeu e Nestorovski

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Bologna-Udinese, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Udinese - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Dall'Ara

▪ Arbitra Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta

▪ Classifica: Bologna 16 punti, Udinese 15 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN



COME ARRIVA IL BOLOGNA - In vista di Bologna-Udinese in programma domani alle 15 Mihajlovic dovrà fare a meno di Domiguez, squalificato, e De Silvestri, uscito per un problema alla coscia contro la Fiorentina: esami quest'oggi per lui. Formazione tipo al netto delle assenze per il Bologna che in porta schiererà Da Costa, linea difensiva a quattro con Tomiyasu trasferito sulla destra e Paz centrale insieme a Danilo. A completare il reparto arretrato Mitchell Dijks che sta ritrovando la condizione. A centrocampo Schouten dovrebbe essere affiancato da Svanberg, mentre in avanti i soliti Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Ancora out i lungodegenti Mbaye e Santander, con Skorupski e Sansone che non hanno ancora recuperato ai quali si aggiunge Medel recentemente infortunatosi.