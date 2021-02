Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta: torna Ilicic, Sutalo esterno al posto di Hateboer

Di seguito tutte le ultime su Cagliari-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Atalanta - Domenica, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Cagliari 15 punti, Atalanta 37 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Sono ancora le assenze a preoccupare Eusebio Di Francesco, che oggi con il suo Cagliari sfida l'Atalanta di Gasperini, galvanizzata dal raggiungimento della finale di Coppa Italia. Lunga la lista degli indisponibili: Ceppitelli, Sottil, Duncan e Deiola, con DiFra determinato a confermare il 3-5-2 con Walukiewicz e Godin insieme a Rugani davanti a Cragno. Zappa e Lykogiannis saranno gli esterni, con il duo Nández e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri arrivano dalle fatiche di coppa con qualche assenza pesante, come quella di Toloi per via della squalifica. Hateboer ancora fuori, Maehle è in dubbio: sulla corsia destra pronto Sutalo, il croato andrà a completare il reparto insieme a De Roon, Freuler e Gosens. In attacco si va verso la conferma di Pessina e Zapata, con Ilicic dal primo minuto e Muriel pronto a subentrare a gara in corso. Al centro della difesa scelte quasi obbligate, con Djimsiti, Romero e Palomino davanti a Gollini.