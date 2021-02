Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta: torna Ilicic, turno di riposo per Pessina

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Cagliari-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Atalanta - Domenica, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Cagliari 15 punti, Atalanta 37 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Sono ancora le assenze a preoccupare Eusebio Di Francesco, che domenica con il suo Cagliari sfida l'Atalanta di Gasperini, galvanizzata dal raggiungimento della finale di Coppa Italia. Lunga la lista degli indisponibili: Ceppitelli, Sottil, Duncan e Deiola, con DiFra teso a confermare il 3-5-2 con Walukiewicz e Godin insieme a Rugani al della in davanti a Cragno. Zappa e Tripaldelli (in attesa del recupero di Lykogiannis) saranno gli esterni, con il duo Nández e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia i nerazzurri recuperano Romero, squalificato nel match contro il Napoli. Non ci sarà però Toloi, davanti a Gollini andranno Djimsiti, Romero e Palomino. Sutalo potrebbe essere riproposto sulla corsia destra nel caso in cui Maehle non dovesse recuperare, ancora assente Hateboer. De Roon, Freuler e Gosens andranno a completare la linea mediana. Possibile cambio in attacco con Malinovskyi alle spalle di Ilicic e Muriel. Zapata e Pessina, invece, potrebbero riposare dopo le fatiche di coppa.