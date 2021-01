Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo: Di Francesco con Simeone di punta

vedi letture

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Cagliari-Sassuolo raccolte dai nostri inviati:

Cagliari-Sassuolo - Sabato, ore 15.00, Sardegna Arena

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Roma

▪ Classifica: Cagliari 14 punti, Sassuolo 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Deve necessariamente tornare a vincere il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che domenica ospita il Sassuolo alla Sardegna Arena. DiFra insisterà sul 4-3-2-1, con Ceppitelli insieme a Godin al centro della difesa davanti a Cragno. Zappa e Lykogiannis saranno gli esterni, con il trio Oliva, Duncan e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone, in vantaggio su Cerri e Pavoletti per il ruolo di centravanti.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Apprensione in casa neroverde per le condizioni di Chiriches: se non dovesse farcela spazio nuovamente a Marlon (favorito su Ayhan). In porta, davanti a Consigli, Muldur e Rogerio sono in leggero vantaggio su Toljan e Kyriakopoulos, Ferrari inamovibile. A centrocampo, al fianco di Locatelli, è sfida a tre Magnanelli-Obiang-Maxime Lopez. In avanti, senza Berardi, da valutare le condizioni dell'acciaccato Defrel, che dovrebbe partire dalla panchina. Traoré, Djuricic e Boga (sarebbe un rientro dal 1' minuto per lui) in pole per sostenere Ciccio Caputo.