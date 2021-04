Le probabili formazioni di City-Dortmund: Guardiola sfida Haaland col falso 9

L'occasione giusta per esorcizzare il tabù dei quarti di finale. Il Manchester City vola in Premier e vuole strappare il pass per le semifinali di Champions League, impresa riuscita una sola volta (nella stagione 2015/16) ai Citizens, che nelle ultime tre stagioni sono sempre stati eliminati a questo punto della competizione. Questa sera all'Etihad si consumerà il primo atto della doppia sfida con il Borussia Dortmund, che cerca conforto in Europa per riscattare una stagione costellata di passaggi a vuoto in Bundesliga. Il City ha un'ottima tradizione contro squadre tedesche (sei vittorie negli ultimi sei incroci con club di Bundesliga), l'ultimo successo giallonero contro una formazione inglese risale invece al marzo del 2016, quando i ragazzi guidati allora da Tuchel inflissero un due a uno al Tottenham grazie a una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - La vittoria della Premier attende soltanto di essere certificata dall'aritmetica, e la prospettiva di aggiudicarsi il grande slam (campionato, FA Cup, Carabao Cup e Champions League) ingolosisce non poco Guardiola e i suoi giocatori. Ancora una volta il tecnico spagnolo dovrebbe privarsi di una prima punta di ruolo, in favore di un pacchetto offensivo tutto tecnica e velocità: sulle fasce potrebbero andare Bernardo Silva e Foden, con Sterling in posizione più centrale a guidare l'attacco da falso nove. Rodri il metronomo affiancato dagli intoccabili De Bruyne e Gundogan: il tedesco sta vivendo una stagione da record e ha già all'attivo sedici gol in tutte le competizioni. Walker e Cancelo sono invece i favoriti per cingere la coppia di difensori centrali, per la quale si candidano Stones e Ruben Dias.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Le frenate con Colonia e Eintracht Francoforte hanno ulteriormente compromesso la volata Champions: il quarto posto dista ora sette punti, un divario difficile da colmare ad appena sette giornate dal traguardo finale. Per la sfida di questa sera Terzic non potrà contare su un pezzo da novanta come Jadon Sancho, alle prese con un infortunio alla coscia. Accanto ad Akanji e Hummels, che dovrebbero guidare la difesa dei tedeschi, il tecnico dovrebbe affidarsi al jolly Emre Can nel ruolo di terzino destro, con Guerreiro a completare la linea sul fronte opposto. In mezzo Bellingham e Dahoud a fare da scudieri al vertice basso Delaney, mentre in attacco saranno con ogni probabilità Thorgan Hazard e Marco Reus ad appoggiare l'unica punta Haaland, capocannoniere della competizione con dieci reti e pericolo numero uno per la difesa dei Citizens.