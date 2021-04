Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta: in avanti dubbio Malinovskyi-Pasalic

Di seguito tutte le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Atalanta - Domenica, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

▪ Classifica: Fiorentina 30 punti, Atalanta 58 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Missione complicata per Iachini, dopo il pareggio nel suo secondo esordio. Prima in casa, e contro l'Atalanta ecco il solito 3-5-2 dell'allenatore viola, che deve fare i conti con qualche assenza illustre. Non in porta, dove c'è Dragowski, né tra i tre centrali, i confermati Milenkovic, Pezzella e Quarta. A centrocampo fuori Pulgar per squalifica, potrebbe toccare ad Amrabat, pronto al rientro dal 1', al suo posto. Confermati Bonaventura e Castrovilli, a sinistra potrebbe tornare Biraghi, mentre a destra ballottaggio Caceres-Venuti. Davanti grande assente Ribery, espulso a Marassi: al suo posto pronto Eysseric, in netto vantaggio su Kouame per far coppia con Vlahovic.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini perde Pessina per via del Covid e dovrà fare a meno di Hateboer, ancora alle prese con il problema al piede. Muriel stringe i denti, oggi il test decisivo: se il colombiano recupererà dal fastidio alla schiena scenderà in campo dal 1'. Da capire quale sarà il modulo di partenza: probabile la difesa a quattro davanti a Gollini con Romero e Djimsiti al centro e la coppia Toloi-Gosens sugli esterni. De Roon e Freuler in cabina di regia con Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle di Zapata. Nel caso in cui dovesse essere confermato il 3-4-1-2 uno tra Pasalic e Malinovskyi partirà dalla panchina, con Maehle dal primo minuto sulla destra.