Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari: senza Ribery, tocca al precario Kouamè

Si riparte, tre giorni dopo Juventus-Milan: le venti formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni e vanno tutte a caccia di tre punti importanti per la classifica e i rispettivi obiettivi. Per gli allenatori, con D'Aversa all'esordio stagionale, l'obiettivo è stringere i denti e mettere in campo l'undici più fresco possibile dopo il primo mini tour de force dell'anno. Di seguito le indicazioni di formazione di Fiorentina-Cagliari, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Cagliari - Domenica, ore 18.00, all'Artemio Franchi

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Fiorentina 15 punti, Cagliari 14 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Torna Borja Valero in cabina di regia nella squadra di Prandelli, che perde però un riferimento tecnico importante in avanti come Ribery: il francese lascia spazio al partente Kouamè, che davanti affianca Vlahovic, diventato imprescindibile, specie dopo l'addio di Cutrone. Sulle corsie ancora Biraghi, mentre Caceres tornerà titolare a destra, con Igor, Pezzella e Milenkovic centrali della difesa a tre davanti a Dragowski. Il centrocampo invece verrà completato da Amrabat e Bonaventura, con l'italiano che dovrebbe dare un turno di riposo a Castrovilli.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Serve assolutamente il riscatto al Cagliari di Eusebio Di Francesco che sceglie il ritiro anticipato di un giorno per preparare la sfida contro la Fiorentina. Alla luce delle consuete assenze, il tecnico abruzzese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con l’innesto di Nainggolan dal 1’ nei due mediani davanti alla difesa insieme a Marin. In difesa spazio a Zappa e Lykogiannis sulle fasce con la coppia Walukiewicz-Ceppitelli al centro. Davanti riecco Ounas a destra, insieme a Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.