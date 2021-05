Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo: Maxime Lopez insidia Obiang

Di seguito tutte le ultime su Genoa-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

Genoa-Sassuolo - Domenica 9 maggio ore 12.30, stadio Ferraris

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Genoa 36 punti, Sassuolo 53 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA - Problemi in difesa per Davide Ballardini. Gli infortuni di Criscito e Biraschi costringeranno il tecnico del Genoa a ridisegnare il pacchetto arretrato in vista della sfida contro il Sassuolo. Davanti a Perin dovrebbe essere arretrato Goldaniga sul centro-destra con Radovanovic in mezzo e Masiello sul centro-sinistra. A centrocampo si dovrebbe procedere con Strootman e Zajc ai lati di Badelj mentre sulle corsie ci potrebbe essere un ballottaggio fra Ghiglione e Czyborra. In caso di impiego del primo, Zappacosta dovrebbe agire sulla sinistra mentre nel momento in cui venisse schierato il secondo, l’ex Roma e Chelsea dovrebbe traslare a destra. In attacco invece dovrebbe rientrare Pandev che farà coppia con uno fra Scamacca, Destro e Shomurodov.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Out lo squalificato Marlon, De Zerbi ritrova Caputo che dovrebbe partire dalla panchina per entrare nella ripresa. In difesa dovrebbe rivedersi Ferrari, escluso a sorpresa con l'Atalanta, in coppia con Chiriches. Sulle fasce soliti ballottaggi Toljan-Muldur e Kyriakopoulos-Rogerio. In mezzo al campo Maxime Lopez insidia Obiang per un posto al fianco di Locatelli. In avanti dovrebbe esserci il ritorno di Djuricic (ballottaggio aperto con Defrel e Traore) con Berardi e Boga ai suoi lati e Raspadori unica punta.