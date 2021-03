Le probabili formazioni di Italia U21-Slovenia U21: Maggiore in cabina di regia

Siamo al giorno del dentro o fuori: stasera (ore 21:00) l’Italia U21 di mister Nicolato si gioca l’accesso alla fase a eliminazione diretta del campionato europeo, che si terrà dal 31 maggio al 6 giugno, sfidando a Maribor i padroni di casa della Slovenia. Nel match valido per la terza giornata della fase a gironi c’è in palio l’accesso ai quarti di finale. Agli azzurrini secondi nel girone B con 2 punti alle spalle della Spagna, al comando con 4, basterà vincere per avere la certezza matematica ma potrebbe bastare anche un pareggio se la Repubblica Ceca dovesse perdere contro gli iberici. Più complicata la strada in caso di doppio pareggio, visto che i cechi sono messi meglio nella differenza reti.

COME ARRIVA L’ITALIA - Cutrone e compagni restano padroni del proprio destino e pur dovendo fronteggiare diverse assenze andranno a caccia del primo successo nella competizione dopo i due pareggi con Repubblica Ceca e Spagna. Se il primo, all’esordio, è stato un mezzo passo falso quello ottenuto sabato contro la Rojita chiudendo per la seconda volta in nove uomini assume in contorni dell’impresa. Alla squalifica di Tonali si aggiungono quelle di Delprato, Rovella e Scamacca. Rientrano invece dopo aver scontato un turno di stop Gabbia e Marchizza. Senza registi di ruolo, Maggiore potrebbe essere adattato davanti alla difesa. Ballottaggio Sala-Frabotta sulla sinistra mentre in attacco Raspadori è favorito su Colombo.

COME ARRIVA LA SLOVENIA - Dopo la falsa partenza contro la Spagna (0-3) è arrivato il pareggio per 1-1 con la Repubblica Ceca che tiene ancora in corsa la squadra di Acimovic, in vantaggio nel primo tempo con la rete di Makto e raggiunta a cinque minuti dal termine su sfortunata autorete del sampdoriano Prelec. Rispetto all’ultima uscita possibili almeno tre novità nell’undici di partenza con Zaletel pronto a tornare al centro della difesa, sostituito in mezzo al campo da Petrovic. Nel 4-2-3-1 ci sarà nuovamente spazio per Rogelj come esterno destro d’attacco e per Zan Celar, attaccante di proprietà della Roma in prestito alla Cremonese, come riferimento più avanzato.

Ecco dunque le probabili formazioni del match:

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori. Allenatore: Paolo Nicolato

SLOVENIA U21 (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar. Allenatore: Milenko Acimovic