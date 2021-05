Le probabili formazioni di Juventus-Inter: torna Lautaro Martinez, confermato Dybala

Due gare alla fine, tranne per Lazio e Torino, ma lotte Champions e salvezza mai così vive: le vittorie di tutte le contendenti lasciano apertissimo il confronto a distanza per i piazzamenti europei, mentre la situazione del Benevento è diventata quasi disperata dopo il ko contro l'Atalanta. Ma non è detta l'ultima parola. Di seguito tutte le ultime su Juventus-Inter, raccolte dai nostri inviati:

Juventus-Inter - Sabato 15 maggio, ore 18.00, Allianz Stadium

▪ Giampaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Juventus 72 punti, Inter 88 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA JUVENTUS - A Torino arriva l’Inter campione d’Italia con la Juventus pronta a giocarsi le ultime chance di Champions. Pirlo ritrova Szczesny in porta con Danilo e Alex Sandro sulle linee esterne difensive e con la coppia centrale composta da De Ligt e Chiellini, in leggero vantaggio su Demiral. Tornano Cuadrado e Bentancur in mezzo al campo con Rabiot e Chiesa a chiudere il pacchetto mediano, con la variabile Kulusevski che potrebbe far saltare il banco. In attacco ancora Ronaldo con Dybala favorito su Morata per completare il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA L'INTER - C'è un'ultima missione per Antonio Conte che intende a ogni costo portarla a termine: battere la Juventus allo Stadium da campione d'Italia con l'Inter. Per questo motivo quella che vedremo a Torino sarà, appunto, la formazione tipo, a caccia dei tre punti più significativi. Handanovic tornerà in porta, De Vrij e Bastoni in difesa, Hakimi ed Eriksen in mezzo al campo. LuLa davanti, a Lukaku manca soltanto il gol in casa dei bianconeri.