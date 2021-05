Le probabili formazioni di Juventus-Milan: Pioli si affida a Ibra, Pirlo a Cristiano Ronaldo

Di seguito tutte le ultime su Juventus-Milan, raccolte dai nostri inviati:

Juventus-Milan - Domenica 9 maggio ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Paolo Valeri, della sezione di Roma

▪ Classifica: Juventus 69 punti, Milan 69 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo ritrova Federico Chiesa per il big match contro il Milan che vale punti importanti in chiave Champions. L’esterno si candida per un posto da titolare sul lato mancino della mediana ed è in vantaggio su McKennie, con Cuadrado sulla destra e la cerniera di centrocampo composta da Bentancur e Rabiot. Davanti a Szczesny spazio a Danilo e Alex Sandro sugli esterni con De Ligt e Chiellini, avanti su Bonucci, coppia centrale. Al fianco di Ronaldo ballottaggio aperto tra Morata e Dybala con lo spagnolo leggermente favorito.

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan recupera Mandzukic ma l'ex bianconero andrà in panchina, in attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic con Calhanoglu a sostegno. Ballottaggio tra Rebic e Leao sulla corsia sinistra, mentre in difesa tra Tomori e Romagnoli, coi primi ampiamente favoriti. Castillejo squalificato, in mediana giocheranno Bennacer e Kessie, mentre Calabria e Kjaer tornano dal primo minuto dopo la panchina contro il Benevento. Calhanoglui e Saelemaekers completano il trio dietro Ibra.