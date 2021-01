Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: Demiral al post di De Ligt, out Berardi

vedi letture

Di seguito le indicazioni di formazione di Juventus-Sassuolo, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Sassuolo - Domenica, ore 20.45, all'Allianz Stadium

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Juventus 30 punti, Sassuolo 29 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Grande emergenza in difesa con le positività di Alex Sandro, Cuadrado e l’ultima di De Ligt: al fianco di Bonucci spazio a Demiral con Danilo e Frabotta sugli esterni a proteggere Szczesny. In attacco i bianconeri valutano Morata (al massimo in panchina) con Andrea Pirlo che si affida alla coppia d’attacco formata da Dybala e Ronaldo per portare a casa per la prima volta in campionato la terza vittoria consecutiva. Alle loro spalle possibile turno di riposo per Ramsey e Bentancur, apparsi affaticati a San Siro, con McKennie e Arthur pronti a partire dal primo minuto al fianco di Rabiot e con la conferma di Chiesa, avanti su Kulusevski.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Domenico Berardi fermo per almeno 20 giorni: salterà la Juve. De Zerbi, nel suo 4-2-3-1, dovrebbe puntare su Consigli in porta, Toljan e Rogerio sulle fasce (in leggero vantaggio su Muldur e Kyriakopoulos), Chiriches e Ferrari al centro. In mezzo al campo Locatelli con Maxime Lopez (oppure Obiang). In avanti Defrel (l'alternativa è Traoré), con Djuricic, Boga e Caputo a completare il pacchetto offensivo.