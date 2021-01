Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo: Caicedo in vantaggio su Muriqi, Locatelli ce la fa

▪ Lazio-Sassuolo - Domenica 24 gennaio, ore 18.00

▪ Arbitro: Giua

▪ Classifica: Lazio 31 punti, Sassuolo 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Alla vigilia del Sassuolo, Strakosha non si è allenato: domani spazio a Reina, che avrebbe giocato lo stesso anche se fosse stato a disposizione l'albanese. Per il resto sono nelle ultime prove tattiche di questa mattina si capirà chi sostituirà Luis Alberto: Akpa Akpro è favorito su Pereira. Davanti Caicedo è stato alternato con Muriqi accanto Immobile: l'ecuadoriano, rimasto a riposo in Coppa Italia, dovrebbe essere il prescelto per partire dall'inizio.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi ritrova Locatelli e Boga. Out Chiriches (squalificato) e gli infortunati Berardi, Bourabia e Romagna. Dovrebbero esserci delle novità rispetto alla gara con il Parma di una settimana fa. Consigli in porta la certezza. Poi, nel 4-2-3-1, Muldur (o Toljan) e Rogerio sulle corsie esterne, con Marlon e Ferrari al centro (l'alternativa è la difesa a 3 con Ayhan o Peluso dal 1'). In mezzo al campo Magnanelli dovrebbe affiancare Locatelli. Dubbi in avanti con Traoré che potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Defrel, Djuricic, Boga con Caputo punta centrale.