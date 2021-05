Le probabili formazioni di Parma-Atalanta: Muriel in panchina, ancora Malinovskyi dal 1'

Ultime quattro giornate di campionato, sbagliare è assolutamente vietato e già in questo turno sono molti gli scontri diretti decisivi affinché la stagione prenda una specifica strada o quella verticalmente opposta: per la lotta salvezza e quella Champions due gare fondamentali come Benevento-Cagliari e Juventus-Milan: chi la spunterà avrà tantissime chances di raggiungere l'obiettivo. Di seguito tutte le ultime su Parma-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

Parma-Atalanta - Domenica 9 maggio ore 15.00, stadio Tardini

▪ Arbitra Antonio Giua, della sezione di Olbia

▪ Classifica: Parma 20 punti, atalanta 69 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Con la retrocessione diventata matematica lunedì scorso, il Parma si appresta a giocare queste ultime quattro giornate di Serie A potendo permettersi alcuni esperimenti, in modo da testare alcuni dei giocatori che potranno far parte della squadra della prossima stagione e che in questa annata hanno trovato meno spazio. Possibile dunque, il ritorno tra i titolari di Simon Sohm, da cui la società vorrà ripartire, che potrebbe prendere il posto nel mezzo dell’infortunato Brugman, con Grassi ed Hernani ai suoi lati. Visti gli infortuni di Man, Mihaila e Karamoh, potrebbe esserci ancora spazio per Kucka nel tridente, con Cornelius e ancora Gervinho, in vantaggio su Brunetta mentre in difesa difficile ipotizzare la titolarità di Valenti: Dierckx dovrebbe essere confermato, con uno tra Alves e Gagliolo al suo fianco. Infine, possibile staffetta in porta, con Colombi che potrebbe tornare titolare, mentre i terzini dovrebbero essere Busi e Pezzella.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ben tre assenze per Gasperini, a partire da Gollini: il numero 95 non ci sarà per via della squalifica, al suo posto Sportiello. In difesa il tecnico degli orobici perde Toloi per un problema muscolare, in difesa andranno Djimsiti, Romero e Palomino. Maehle in dubbio a causa di un problema al tendine d’achille (si è allenato in gruppo, ma verrà valutato nelle prossime ore), Hateboer e Gosens andranno sugli esterni con la coppia De Roon-Freuler in cabina di regia. In attacco si cambia poco, Pessina e Malinovskyi si posizioneranno a supporto di Zapata. Muriel, viste le ultime prestazioni, potrebbe partire nuovamente dalla panchina.