Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo: Brunetta non esce più

Due gare alla fine, tranne per Lazio e Torino, ma lotte Champions e salvezza mai così vive: le vittorie di tutte le contendenti lasciano apertissimo il confronto a distanza per i piazzamenti europei, mentre la situazione del Benevento è diventata quasi disperata dopo il ko contro l'Atalanta. Ma non è detta l'ultima parola. Di seguito tutte le ultime su Parma-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Sassuolo - Domenica 16 maggio, ore 18.00, stadio Tardini

▪ Arbitra Marco Piccinini della sezione di Forlì

▪ Classifica: Parma 20 punti, Sassuolo 56 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - La vittoria del Crotone contro il Verona ha fatto sprofondare il Parma all’ultimo posto in classifica, nonostante l’ottima prestazione di mercoledì contro la Lazio. Probabile dunque che il tecnico crociato confermi quasi in toto la formazione vista in campo a Roma, con il 3-5-2 che ha dato solidità e anche pericolosità all’attacco ducale. In porta Sepe sembra essere tornato saldamente titolare, e sarà pronto a guidare la linea a tre che potrebbe vedere le conferme di Valenti e Dierckx, con Bani, uscito per crampi, in vantaggio su Osorio. A centrocampo i tre interni dovrebbero essere confermati nonostante l’insidia Kucka, mentre sulle fasce Gagliolo potrebbe riposare: Grassi si giocherebbe una maglia da titolare sulla fascia, ruolo già sperimentato in questa stagione. Davanti, Brunetta confermatissimo, e con lui staffetta tra Pellè e Cornelius, con il danese favorito.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Romagna e Magnanelli. Nel suo 4-2-3-1 dovrebbe esserci posto per Chiriches e Ferrari al centro della difesa, con Muldur e Kyriakopoulos (o Rogerio) sulle corsie laterali. In mezzo al campo possibile il ritorno di Maxime Lopez dal 1' minuto al posto di Obiang, con Locatelli titolare indiscusso. In avanti potrebbe esserci la sorpresa del ritorno di Caputo titolare con Berardi, Djuricic (o Traore), Boga alle sue spalle.