Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona: Lasagna può partire subito titolare

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Roma-Hellas Verona raccolte dai nostri inviati:

Roma-Hellas Verona - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Roma 37 punti, Hellas Verona 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Con Dzeko ancora out, il peso dell’attacco sarà di nuovo sulle spalle di Borja Mayoral. La speranza è che dietro di lui insieme a Pellegrini ci sia Mkhitaryan, tornato ieri parzialmente in gruppo. Non ce la farà certamente Pedro. Pau Lopez potrebbe cedere il posto a Mirante vista l’indecisione di sabato, mentre davanti a lui tornerà Gianluca Mancini dopo aver scontato la giornata di squalifica. Al suo fianco i soliti Smalling e Ibanez, non verrà toccata invece la collaudata linea a quattro in mediana formata da Karsdorp, Veretout, Villar e Spinazzola.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Difficile (ma non impossibile) che Dimarco venga proposto nel ruolo di terzo di sinistra: l'ex Inter è in lizza con Lazovic per lo slot sulla fascia, ed è al momento in vantaggio. Avanza la candidatura di Ceccherini, che si è messo alle spalle il problema al tendine: è dunque lui il favorito per chiudere il terzetto insieme a Dawidowicz e Gunter, complice anche la squalifica di Magnani. Tameze e Ilic in mediana, Faraoni confermatissimo a destra. Suggestione Lasagna per l'attacco: "Ha sempre giocato, sta bene e può partire titolare", ha detto in conferenza Juric. Apertissimo il ballottaggio con Nikola Kalinic: uno dei due completerà il pacchetto offensivo con Barak e Zaccagni.