Le probabili formazioni di Roma-Spezia: tridente rivoluzionato per Fonseca

▪ Roma-Spezia - Sabato 23 gennaio, ore 15

▪ Arbitro: Pairetto

▪ Classifica: Roma 34 punti, Spezia 18 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Per salvare la panchina Fonseca si affiderà ai titolarissimi. In porta ci sarà ancora Pau Lopez; nella linea a tre, vista la squalifica di Mancini, confermato Kumbulla con i rientranti Ibanez e Smalling. Sulla destra rientra Karsdorp, mentre a sinistra agirà Spinazzola. A comporre la cerniera di centrocampo saranno Villar e Veretout; sulla trequarti, il dubbio maggiore: Mkhitaryan non è al meglio e non verrà convocato, lasciando quindi spazio a Carles Perez al fianco di Pellegrini. In avanti Dzeko è out, gioca Borja Mayoral.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia di Vincenzo Italiano cerca il bis in campionato dopo aver sconfitto i giallorossi in Coppa Italia. Il tecnico aquilotto dovrà però risolvere il problema della fascia destra vista l’indisponibilità di Salva Ferrer e la squalifica di Vignali. Sono diverse le opzioni al vaglio, dall’abbassamento sulla linea dei difensori di Maggiore, già schierato in quel ruolo a Torino, oppure lo slittamento a destra di uno fra Ismajli, che però non è al top della condizione, Dell’Orco, Bastoni e Marchizza. Con ogni probabilità Chabot e Terzi dovrebbero essere i centrali mentre Matteo Ricci tornerà in cabina di regia supportato da Estevez e Pobega. In attacco invece potremmo rivedere dal primo minuto Verde nel tridente con Gyasi sicuro di una maglia da titolare. Incerta invece la presenza di Nzola: in caso di forfait scalda Piccoli, favorito su Galabinov, quest’ultimo a segno nella gara di martedì.