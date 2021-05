Le probabili formazioni di Sampdoria-Parma: c'è Gervinho dal 1' in avanti

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Sampdoria-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Parma - Sabato 22 maggio, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Daniele Paterna della sezione di Teramo

▪ Classifica: Sampdoria 49 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ultimo giorno di scuola per la Sampdoria. I blucerchiati di Claudio Ranieri, aritmeticamente noni, concludono il campionato in casa contro il già retrocesso Parma. Il tecnico romano non avrà a disposizione lo squalificato Thorsby in mezzo al campo che potrebbe essere sostituito dal giovane Askildsen. Al suo fianco ci sarà Ekdal con Candreva e Jankto, in vantaggio su Damsgaard, a sinistra. In difesa non ci sarà Bereszynski sostituito da Ferrari mentre Yoshida, Colley e Augello completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Audero. In attacco Quagliarella, Keita Balde e Gabbiadini si contendono due posti con i primi leggermente favoriti.

COME ARRIVA IL PARMA - Ultimi novanta minuti di Serie A per il Parma, che chiude la sua difficile stagione a Genova contro la Sampdoria. Ancora con tantissime assenze, mister D’Aversa dovrebbe confermare ancora il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, con un paio di novità. In porta confermato Sepe, che guiderà la difesa a tre con Bani, in vantaggio su Dierckx, Alves e Valenti. A centrocampo possibile conferma per Laurini largo sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe esserci la prima volta dall’inizio per il greco Zagaritis, in vantaggio su Busi. Completano il reparto Brugman in regia, con Sohm ed Hernani ai suoi lati. In attacco solito ballottaggio Cornelius-Pellè, con il danese favorito mentre alle sue spalle pronto ad agire Gervinho.