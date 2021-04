Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria: c'è Keita Balde con Gabbiadini

Di seguito le ultime su Sassuolo-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Sampdoria - Sabato 24 aprile, ore 20.45, Mapei Stadium

▪ Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Sassuolo 49 punti, Sampdoria 42 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi dovrà rinunciare all'infortunato Caputo e allo squalificato Djuricic. Nel 4-2-3-1 neroverde dunque, in porta Consigli, in difesa Chiriches dovrebbe tornare dal 1' minuto nonostante l'ottima partita di Marlon a San Siro, con Ferrari al suo fianco. Sulle fasce Toljan potrebbe scavalcare Muldur, mentre Kyriakopoulos è in ballottaggio con Rogerio. Locatelli giocherà nei due di centrocampo, solita bagarre per il suo compagno di reparto: Obiang il favorito. In avanti Berardi, Lopez e Traore potrebbero agire alle spalle di Defrel, con Boga e Rasapadori inizialmente in panchina: l'italiano non è in perfette condizioni.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Seconda trasferta in poco più di tre giorni per la Sampdoria. Dopo il successo in quel di Crotone, i blucerchiati scenderanno in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo con diverse variazioni di formazione. In difesa davanti ad Audero tornerà a disposizione Yoshida dopo la squalifica e il centrale giapponese si giocherà una maglia da titolare con Tonelli al fianco di Colley con Bereszynski che rientra a destra e Augello a sinistra. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia formata da Thorsby e Adrien Silva con Candreva a destra e Damsgaard possibile titolare a sinistra al posto di Jankto. In attacco scatta l’ora di Keita Balde (Quagliarella non è convocato), al fianco di Gabbiadini.