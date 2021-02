Le probabili formazioni di Siviglia-Borussia Dortmund: Papu titolare, gioca Reyna

Una partita sulla carta equilibrata, tra due squadre interessanti e che fanno del calcio elaborato un mantra importante. Siviglia e Borussia Dortmund scendono in campo per la gara di andata degli ottavi di Champions League, dopo le due gare di ieri che hanno aperto il programma delle migliori sedici. La squadra di Lopetegui, che in Liga culla il sogno secondo posto occupato dal Real, distante solo qualche punto. Il Dortmund invece, dopo un buon inizio di stagione, è crollato in Bundesliga, dove al momento sarebbe fuori dalle prossime qualificate in Coppa Campioni.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Dopo la sofferta vittoria di sabato con l'Huesca, gli andalusi di Lopetegui si preparano ad ospitare i gialloneri, ben consci di poter già indirizzare il discorso qualificazione con la gara di andata. Protagonista dell'ultima vittoria, il portiere Bounou guiderà la difesa a quattro formata dall'ex Barcellona Aleix Vidal ed Escudero sulle fasce, con il gioiello Koundé e Diego Carlos centrali. Nel mezzo spazio per Fernando in cabina di regia, con Rakitic e Jordàn mezze ali. Davanti, tridente con un passato italiano: insieme al sorprendente En-Nesyri, spazio per Papu Gomez e l'ex Milan Suso, favorito su Munir.

COME ARRIVA IL BORUSSIA - Momento particolare per il Borussia, che in campionato fa fatica, come dimostra il sesto posto e il pareggio raggiunto in extremis nello scorso week-end contro l'Hoffenheim. La squadra di Terzic, che ha molti indisponibili, si affida a Hitz in porta, al posto dell'infortunato Burki, linea a quattro con Morey e Guerreiro laterali, con Akanji e Hummels centrali. La diga nel mezzo sarà formata dall'ex Juve Emre Can insieme a Delaney, con un attacco di grande talento che vedrà il giovanissimo Reyna, con Reus e Sancho dietro l'unica punta Haaland.