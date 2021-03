Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo: dubbio Belotti dall'inizio, Djuricic out

Si scende in campo nel pomeriggio a Torino, per il recupero della 24esima giornata tra granata e il Sassuolo, rinviata lo scorso 25 febbraio a causa dei molteplici casi di Covid-19 nella squadra di mister Davide Nicola. Dopo il ko contro l’Inter di domenica il Toro cerca risposte importanti in chiave salvezza, dove è scivolato al terzultimo posto alle spalle del Cagliari, mentre il Sassuolo vuole dare continuità dopo la vittoria contro l’Hellas e scavalcare quota quaranta punti. Di seguito le ultime tra Torino e Sassuolo dai nostri inviati:

▪ Torino-Sassuolo - Mercoledì, ore 15.00, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Torino 20 punti, Sassuolo 39 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Belotti da titolare o a gara in corso, è questo il dubbio principale di Nicola in vista del recupero contro il Sassuolo: i primi test del Gallo hanno dato esiti confortante, domani il provino decisivo per vedere se potrà partire dal primo minuto insieme a Sanabria. Poi, tante conferme in vista dopo la buona prestazione, pur conclusa con una sconfitta, contro l’Inter. Il terzetto difensivo non dovrebbe essere modificato, con Izzo-Lyanco-Bremer davanti a Sirigu, mentre sulle fasce è possibile l’avvicendamento tra Murru e Ansaldi. Rincon rientra dalla squalifica, prenderà il posto dell’acciaccato Baselli, poi è ballottaggio Lukic-Linetty.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Romagna, Bourabia e Oddei. Consueto 4-2-3-1 con Consigli in porta, Muldur e Rogerio dovrebbero vincere il ballottaggio con Toljan e Kyriakopoulos e riprendersi la maglia da titolare sulle fasce, con Marlon e Ferrari (opzione Peluso) al centro. In mezzo al campo Locatelli potrebbe far coppia con Magnanelli (o straordinari per Obiang) mentre in avanti potrebbero esserci delle sorprese con due tra Berardi, Defrel, Djuricic e Caputo che potrebbero entrare nella ripresa lasciando il posto ai vari Maxime Lopez, Traoré e Raspadori.