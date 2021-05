Le probabili formazioni di Udinese-Bologna: Llorente ancora out, conferma per Vignato

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Udinese-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Bologna - Sabato 8 maggio ore 15.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Alberto Santoro, della sezione di Messina

▪ Classifica: Udinese 39 punti, Bologna 39 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Pochi ballottaggi in vista per mister Luca Gotti in vista del match contro il Bologna. Davanti al rientrante Musso ci saranno Becao, Bonifazi e Nuytinck. Sulle fasce gli intoccabili Stryger Larsen e Nahuel Molina. In mezzo Makengo proverà a giocarsi una maglia da titolare a Walace e Arslan, i quali però sono difficili da scalzare. A guidare la squadra ovviamente Rodrigo De Paul con Pereyra dietro l’unica punta che sarà ancora Okaka visto il persistere dei problemi alla schiena di Llorente (l'attaccante è comunque tra i convocati), mentre Deulofeu proverà a rientrare per le ultimissime gare della stagione.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - In vista della trasferta friulana di domani, Mihajlovic prepara la formazione rossoblù che scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine. A difendere i pali felsinei ci sarà Skorupski che formerà il reparto difensivo assieme a Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e uno tra De Silvestri e Dijks; l’olandese ieri è tornato ad allenarsi con i compagni e Sinisa potrebbe decidere di rischiarlo dal 1’. In mediana torna Schouten, che ha scontato la giornata di squalifica e con ogni probabilità affiancherà Svanberg. Alle spalle di Palacio prima punta, che dopo la tripletta contro la Fiorentina difficilmente siederà in panchina, dovrebbero esserci Orsolini, Soriano e Barrow. Lottano per un posto da titolare anche Skov Olsen e Vignato, con quest’ultimo che potrebbe essere premiato con la riconferma dopo la brillante prestazione dell’ultima giornata.