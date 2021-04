Le probabili formazioni di Udinese-Torino: Samir prende il posto dell'infortunato Nuytinck

vedi letture

Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Torino, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Torino - Sabato, ore 20.45, Dacia Arena

▪ Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Udinese 33 punti, Torino 24 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata

COME ARRIVA L'UDINESE - L’infortunio di Bram Nuytinck toglie un altro pezzo allo scacchiere di Luca Gotti in vista del match contro il Torino. Davanti a Musso, al posto dell’olandese, ci sarà Samir, affiancato dai soliti Bonifazi e Becao. Sulle fasce rientrerà Stryger Larsen a sinistra, mentre a destra giocherà Molina. In mezzo c’è da capire in che posizione giocherà Pereyra. Il Tucu dovrebbe agire di nuovo da mezzala come De Paul, con Arslan a giocarsi il posto di volante di centrocampo con Walace. Se così dovesse essere, si aprirebbero le porte per il ritorno dal primo minuto di Forestieri, che agirebbe intorno a Fernando Llorente. Ancora ko infatti Deulofeu, mentre Okaka non è parso particolarmente in forma nel match contro l’Atalanta.

COME ARRIVA IL TORINO - Sirigu è out causa Covid, Nicola punterà su Milinkovic-Savic per sostituire l’estremo difensore titolare. Davanti a lui, in vista della gara alla Dacia Arena contro l’Udinese, si va verso la conferma del terzetto Izzo-Bremer-Buongiorno, quello che tanto bene ha fatto nel derby, anche se Nkoulou sta sempre meglio dopo il lungo periodo di inattività per Coronavirus. E proprio il Toro anti-Juve ha convinto il tecnico, così partono favoriti i giocatori che hanno sfidato i bianconeri: Rincon e Mandragora in mediana, Sanabria e Belotti in attacco, Verdi come mezzala di centrocampo in vantaggio su Lukic e Baselli. I ballottaggi riguarderanno principalmente le fasce, dove Ansaldi, Vojvoda e Murru si giocano i due posti a disposizione. Singo è ancora fermo per un infortunio muscolare, Lyanco prova a recuperare dopo la lombalgia che lo ha escluso dal derby.