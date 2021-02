Le probabili formazioni di 'Gladbach-Man.City: Rose con il dubbio Thuram, tante opzioni per Guardiola

Calcio d'inizio alle ore 21. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

È un Manchester City devastante e strafavorito, quello che si presenta sul campo neutro di Budapest per l'andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Il match si giocherà alla "Puskás Aréna" in seguito al veto imposto dal governo tedesco nei confronti dei voli da e per il Regno Unito, ulteriore misura restrittiva per combattere la diffusione della variante inglese del Covid. Gli uomini di Guardiola arrivano da una striscia record di 18 vittorie consecutive, considerando tutte le competizioni; primi in Premier League con ben dieci punti di distacco dai cugini del Man.United, i Citizens hanno l'occasione di provare l'assalto decisivo ad un trofeo tanto agognato nelle ultime stagioni. Il primo avversario da affrontare sulla strada verso lo stadio "Atatürk" di Instanbul, sede della finale, sono i tedeschi di Marco Rose, alla loro prima apparizione alle fasi ad eliminazione diretta della competizione. Il 'Gladbach non vive un momento esaltante in campionato (solo ottavo) e non sembra poter replicare i fasti dell'annata passata, ma in Europa ha già dimostrato di essere avversario ostico per chiunque (chiedere a Real Madrid ed Inter). Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il fischietto portoghese Artur Dias.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MONCHENGLADABCH - "Sono entusiasta che i ragazzi abbiano la possibilità di affrontare una partita del genere. Dobbiamo giocare con coraggio e difendere con passione, ho una squadra che è assolutamente in grado di farlo". Rispetto per l'avversario ma tanta voglia di ben figurare nelle parole del tecnico Marco Rose alla vigilia del match. I dubbi maggiori riguardano Zakaria e Thuram, entrambi recuperati ma non al top della condizione: al momento Wolf è leggermente in vantaggio rispetto al francese per completare il trio di trequartisti, con Stindl ed Hofmann, alle spalle di Pléa. Kramer e Neuhaus sono i favoriti a comporre la cerniera di centrocampo, nessun dubbio in difesa dove, davanti a Sommer, ci saranno Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. Out Müsel e Quizera.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - "Le squadre tedesche sono sempre pericolose, loro giocano molto con passaggi corti, arrivano con tanti giocatori in area. Dobbiamo concentrarci e fare ciò che sappiamo". Prudente Pep Guardiola nel presentare la sfida contro i Fohlen, ma ben consapevole del potenziale di fuoco a sua disposizione. L'unico indisponibile è Aké, ancora alle prese con fastidi al bicipite femorale, per il resto il tecnico catalano ha l'imbarazzo della scelta: possibile il rientro di Foden dal 1' dopo il riposo in campionato, il ballottaggio con Mahrez è apertissimo. Sterling e G.Jesus sembrano intoccabili al momento, Rodri potrebbe essere riconfermato in cabina di regia affiancato da De Bruyne e Gündoğan. Sulla linea difensiva davanti ad Ederson, Cancelo va verso il dirottamento sull'out di sinistra, con Walker a destra e Dias-Stones (in vantaggio su Laporte) coppia centrale.