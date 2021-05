Monza, Brocchi amaro: "Fatto un buonissimo lavoro, ma non siamo riusciti nell'impresa"

"C’è amarezza per non essere riusciti a ribaltare la gara d’andata, la squadra ha messo tutto in campo dimostrando di avere le carte per giocarci la serie A". Il tecnico del Monza Cristian Brocchi mastica amaro dopo la mancata qualificazione per la finale dei play off di Serie B ai microfoni di DAZN: "Siamo rimasti in corsa per la Serie A fino all'ultima giornata di campionato e poi fino a questa sera, ma come succede nel calcio abbiamo commesso degli errori nella gara d'andata che hanno compromesso tutto. Fa rabbia perché avevamo un sogno che era quello del doppio salto e invece ci resta la rabbia per quello che non è stato. Per gli avversari è stato sempre facile giocare contro di noi, ci hanno scaricato addosso i favori del pronostico, anche le squadre che partivano alla pari con noi e poi abbiamo perso tanti punti a causa del Covid prima e poi per l'assenza di Galliani, ma abbiamo avuto il carattere di restare agganciati alla promozione fino all'ultimo senza però riuscire nell'impresa che avremmo meritato. Tutti ci davano per strafavoriti e forse questo ha pesato alla fine, ma eravamo consapevoli di essere un squadra forte. Nell’arco della stagione abbiamo fatto fatica nell’atteggiamento in alcune situazioni e nel sopportare il furore agonistico avversario. Non siamo una squadra che può giocarsela su questo piano. Sia con la difesa a tre sia con quella a quattro abbiamo giocato secondo i nostri principi e concetti, ma purtroppo è andata male anche a causa di qualche episodio che ci è girato contro. Quel 3-0 ci ha condizionato, ma non abbiamo perso la testa e oggi abbiamo giocato una partita davvero importante e avuto la pazienza di non prendere un gol che avrebbe chiuso tutto, ma ci è mancato quel pizzico di fortuna che ci avrebbe dato il giusto merito. - conclude Brocchi - Futuro? Abbiamo finito la partita da poco, non è tempo per parlare di questo. È solo il momento di sbollire la rabbia e non sarà facile perché l’amarezza è tanta. Serve la lucidità di essere consapevoli di aver fatto un buon percorso, aver dato un’identità alla squadra, siamo stati la miglior difesa del torneo. E credo di aver fatto un buonissimo lavoro che però non si è concluso nel migliore dei modi".