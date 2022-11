Serbia, Milinkovic-Savic su Onana: "Oggi è più forte di Handanovic. Futuro brillante davanti a sé"

vedi letture

Intervenuto oggi in conferenza al fianco del c.t. serbo Stojkovic, Vanja Milinkovic-Savic ha presentato la sfida di domani contro il Camerun, partendo da una considerazione sul collega Onana: "Penso sia un ottimo portiere, ha un futuro brillante davanti a sé. È riuscito a prendere il posto di Handanovic, oggi ritengo sia più forte dello sloveno. I complimenti mi aiutano ad avere fiducia in me, ma la partita con il Brasile non ci ha regalato punti, e quindi non posso che guardare avanti", ha concluso il granata.