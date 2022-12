ufficiale Messico, Martino non è più il ct: "Finita subito dopo il triplice fischio dell'arbitro"

Al triplice fischio di Arabia Saudita-Messico, si è conclusa l'esperienza di Gerardo Martino sulla panchina della Tri. Il commissario tecnico ha confermato il suo addio in conferenza stampa: "Non c'è motivo che ora mi faccia pensare che il futuro debba essere in altro modo. Il contratto è scaduto quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Non c'è niente da fare". Il Messico, nelle ultime 7 edizioni dei Mondiali si era sempre qualificato agli ottavi di finale. Stavolta la differenza reti ha condannato i centroamericani, favorendo una Polonia tanto mediocre quanto fortunata. 60 anni, Martino aveva assunto la carica di selezionatore del Messico nel gennaio 2019 e nei suoi tre anni può vantare la vittoria della Gold Cup sempre nel 2019.