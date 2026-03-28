Addio a Savoldi, icona tra Bologna e Napoli. Corriere del Mezzogiorno: "Il bomber da due miliardi"

Il calcio italiano ha salutato Beppe Savoldi, scomparso a 79 anni a Bergamo. Il Corriere del Mezzogiorno sul suo sito ricorda la figura dello storico centravanti, diventato simbolo di un’epoca e protagonista di un trasferimento rimasto nella storia. Fu infatti il passaggio dal Bologna al Napoli nel 1975 a consegnargli il soprannome di "mister due miliardi", cifra record per quegli anni.

Il quotidiano sottolinea proprio questo rapporto speciale con la piazza partenopea, che negli anni lo ha sempre celebrato come uno dei bomber più rappresentativi. Un’eredità sportiva importante, fatta di gol, record e di un nome rimasto scolpito nella storia del calcio italiano.