Assalto Tottenham per Bremer e Singo, Tuttosport: "Pronti almeno 50 milioni"

"Assalto Tottenham per Bremer e Singo. Pronti almeno 50 milioni" scrive Tuttosport oggi in edicola. Conte vorrebbe i due giocatori del Torino nel suo Tottenham. Paratici avrebbe pronto un budget di almeno 50 milioni per i due granata. Bremer piace a mezza Europa e, dopo il rinnovo fino al 2024, sarà ceduto a un club di suo gradimento, che disputi la Champions, per minimo 25 milioni. Ma Paratici è pronto a raddoppiare mettendo cash sul piatto: oltre 50 milioni per l'accoppiata Bremer-Singo, con la possibilità di salire ancora, obiettivo a cui Cairo punta.