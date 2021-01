Atalanta, Corriere di Bergamo: "Pessina il simbolo della nuova rivoluzione di Gasp"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo dedica uno spazio quest'oggi al suo interno all'Atalanta con il titolo seguente: "Pessina il simbolo della nuova rivoluzione di Gasp". E' proprio l'ex Verona infatti ad aver sostituito Gomez, fino a un mese e mezzo fa bandiera della squadra, ora ammainata e impacchettata, in attesa di essere spedita altrove. Gasperini ha rischiato di causare danni collaterali, ma lo spogliatoio sembra aver abbandonato l'ormai ex capitano e aver risposato il progetto del tecnico che ha rispolverato nell'ultima gara il pressing a tutto campo per gli interi 90 minuti. I numeri dicono che i dati sono simili a un anno fa: stessi punti, un gol in meno segnato e stessi gol subiti.