Atalanta in campo all'Olimpico, L'Eco di Bergamo: "Sfida per l'Europa con la Roma di Gasp"
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Partita molto interessante questa sera all'Olimpico. L'Atalanta di Raffaele Palladino sarà ospite della Roma di Gian Piero Gasperini per cercare punti importanti per la qualificazione alla prossima Europa League. Una gara da non sottovalutare visto che i giallorossi sono ancora in corsa per un posto in Champions. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Sfida per l'Europa con la Roma di Gasp".
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