Aumento di capitale per la Juventus, Tuttosport titola: "Arrivano 400 milioni"

Nella giornata di ieri è iniziata a circolare la notizia. In virtù di una situazione non facile, dovuta anche alla pandemia di covid, avrebbe portato la Juventus a valutare un aumento di capitale. La notizia è confermata da Tuttosport che nell'edizione oggi in edicola ha confermato l'indiscrezione. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Arrivano 400 milioni per la Juve".