Belotti torna al suo posto anche in casa. La Stampa: "Per lasciare il Toro c'è ancora tempo"

La Stampa fa il punto sul futuro del Gallo Belotti. L'attaccante del Torino è pronto a tornare al centro dell'attacco granata domani contro il Cagliari dopo quasi 100 giorni in una gara casalinga. Non sembra proprio che per il capitano questi possano essere gli ultimi mesi con il club di Cairo. I tifosi continuano ad osannarlo e il Toro ha dimostrato di avere ancora bisogno di lui: dopo sette anni, è sempre Belotti mania. Una buona notizia, un Gallo in forma, che, chissà, potrebbe anche tornare alla nazionale impegnata tra un mese negli spareggi di qualificazione ai Mondiali in Qatar.