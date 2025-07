Inter, in settimana Frattesi si opera: l'obiettivo è tornare al 100% per la prossima stagione

vedi letture

Davide Frattesi ha giocato gli ultimi mesi stringendo i denti a causa di un’ernia inguinale che ne ha limitato le prestazioni. Nonostante il dolore, il centrocampista dell'Inter ha continuato a dare il massimo, come dimostrato nel ritorno di Champions contro il Barcellona, quando – pur sofferente – è stato protagonista di una delle reti decisive per l’approdo alla finale. Una finale, però, che ha dovuto guardare dalla panchina, senza mai entrare in campo contro il PSG.

Ora, il centrocampista ex Sassuolo si sottoporrà a un intervento chirurgico a Milano, previsto nei prossimi giorni, per risolvere definitivamente il problema fisico. Lo riporta SportMediaset, sottolineando come l’obiettivo è arrivare al 100% all’inizio della nuova stagione, dove vuole ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nell’Inter guidata da Cristian Chivu, tecnico che lo stima molto.

Il futuro di Frattesi, salvo sorprese, resta nerazzurro. Napoli e Roma hanno mostrato interesse, ma al momento il giocatore è motivato a restare e rilanciarsi con l’Inter. Chiaramente, il mercato potrebbe cambiare gli scenari: di fronte a un’offerta importante – valutata tra i 35 e i 40 milioni di euro – la società potrebbe prendere in considerazione una cessione. Ma per ora, Frattesi guarda avanti, pronto a tornare protagonista dopo un’estate di recupero e rilancio.