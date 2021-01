Benevento-Torino, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Giusto annullare due gol"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, nell'angolo dedicato alla moviola, analizza l'operato di arbitro e Var in Benevento-Torino 2-2 di ieri. "Giusto annullare due gol" scrive il quotidiano. Così la Rosea sugli episodi del match del Vigorito: "Al 9’ Glik batte Sirigu, ma il Var mostra il tocco con la mano del polacco: bene annullare. Prima c’è anche un probabile fallo di Tuia su Izzo. Al 30’ Lapadula a un passo da Sirigu calcia via alto, il portiere granata non riesce a fermarsi finendo addosso all’avversario: l’arbitro Giacomelli dà al Benevento un rigore generoso su cui il Var nulla può. Non così fiscale al 47’ quando Barba trattiene Buongiorno in area ma riesce a beffare l’arbitro lasciando la presa un attimo prima. Al 71’ il 2-2 di Zaza è annullato ancora giustamente alla Var per un mani di Belotti. Al 79’ Tuia in area rischia placcando a palla lontana Zaza, ma Giacomelli non vede. Dubbio il giallo a Baselli che invece subisce il colpo di Dabo".