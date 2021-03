Benvenuti a Fort Inter. La Gazzetta dello Sport: "Skriniar, De Vrij e Bastoni come la BBC"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter con questo titolo: "Skriniar, De Vrij e Bastoni come la BBC". Passata Roma-Inter solo Hernani ha segnato su azione ai nerazzurri che hanno collezionato sette clean sheet nelle ultime nove giornate con due reti incassate nel girone di ritorno: nessuno in Europa, nelle ultime sette, ha fatto meglio della capolista della Serie A. Nel 2021 solo Llle e Reims hanno incassato meno gol da dentro l'area di rigore dei nerazzurri e Conte viaggia a ritmi migliori a quelli dei 20 gol subiti in 38 partite con la prima Juventus. De Vrij ha acquisito cattiveria, Bastoni è il mancino di qualità che costruisce e distrugge con Skriniar che è un altro liberato dal peso di Godin.